বাবা হলেন রাজকুমার রাও

চলতি বছরটা যেন বলিউড তারকাদের সন্তান জন্মদানের বছর! এ বছরে বাবা-মা হয়েছেন কিয়ারা আদভানি-সিদ্ধার্থ মালহোত্রা, পরিণীতি চোপড়া-রাঘব চাড্ডা, ক্যাটরিনা কাইফ-ভিকি কৌশল। এবার সেই সেই তালিকায় নতুন করে যোগ হলেন রাজকুমার রাও-পত্রলেখা।
খবর, কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন অভিনেতা-পত্নী। বাবা হয়েছেন রাজকুমার রাও।
সুখবরটি শেয়ার করে এক বার্তায় রাজকুমার রাও লিখেন, ‘আমাদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে ঈশ্বর আমাদের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ দিয়েছেন।’
পরে উভয়ে একটি যৌথ বার্তায় সবার সঙ্গে সুখবরটি জানান।
তারা লিখেন, ‘আনন্দের চোটে যেন চাঁদে পৌঁছে গেছি! ঈশ্বর আমাদের কোলে কন্যাসন্তান পাঠিয়েছেন। আমরা খুব খুশি।’
জানা গেছে, সদ্যোজাত এবং নতুন মা আপাতত ভালো আছেন।
প্রসঙ্গত, এক দশক সম্পর্কে থাকার পর বিয়ের পিঁড়িতে বসেন রাজকুমার-পত্রলেখা।