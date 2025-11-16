ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির দুইদিনের কর্মসূচি

মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি কর্তৃক গঠিত ‘মওলানা ভাসানী মৃত্যূবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটি’র উদ্যোগে ২দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ১৬ নভেম্বর রোববার ঢাকায় আলোচনা সভা এবং ১৭ নভেম্বর সোমবার টাংগাইলের সন্তোষে মওলানা ভাসানীর মাজার জিয়ারত, শ্রদ্ধা নিবেদন, ফাতেহা পাঠ ও আলোচনা সভা।
১৬ নভেম্বর সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেস-ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সভাপতিত্ব করবেন বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ও মওলানা ভাসানী মৃত্যুবার্ষিকী পালন জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব শামসুজ্জামান দুদু। বক্তব্য রাখবেন বিএনপি এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।
আলোচনা সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের সকল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। সকল জেলা ও মহানগর এবং উপজেলা পর্যায়ে দিবসটি যথাযথ মর্যাদায় পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।