মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ১২০

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ১২০

By / / 1 minute of reading

মেক্সিকো সিটিতে গতকাল শনিবার দেশটির প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেইনবাউমের সরকারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী মিছিল করার সময় কমপক্ষে ১২০ জন আহত হয়েছেন। যাদের বেশিরভাগই পুলিশ কর্মকর্তা বলে জানা গেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানিয়েছে।

খবর বার্তা সংস্থা এএফপি’র।

মাদক সহিংসতা এবং শেইনবাউমের নিরাপত্তা নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ‘জেনারেশন জেড’ এর প্রতিনিধিরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আয়োজন করেন। যদিও এএফপি’র সাংবাদিকরা জানিয়েছেন বিভিন্ন বয়সের বিক্ষোভকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ক্ষমতায় থাকা শাইনবাউম তার ক্ষমতায় আসার প্রথম বছরেই ৭০ শতাংশের উপরে জনসমর্থন হার বজায় রেখেছেন। তবে বেশ কিছু মর্মান্তিক বা অস্বাভাবিক খুনের কারণে তার নিরাপত্তা নীতির সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

মেক্সিকো সিটির নিরাপত্তা প্রধান পাবলো ভাজকেজ সাংবাদিকদের জানান, ‘বেশ কয়েক ঘন্টা এই আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে থাকে এমন সময় একদল কাপড়ে মুখ ঢাকা ব্যক্তি সহিংসতা চালাতে শুরু করে।’

তিনি জানিয়েছেন, সহিংসতায় ১০০ জন পুলিশ অফিসার আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, সহিংসতায় ২০ জন বিক্ষোভকারীও আহত হয়েছেন।

ভাজকেজের মতে, কর্তৃপক্ষ হামলার সাথে জড়িত অপরাধের জন্য ২০ জনকে আটক করে। যার মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের সাংবাদিকের ওপর আক্রমণের অভিযোগও রয়েছে।

প্রতিবাদকারীরা মেক্সিকো সিটির ন্যাশনাল প্যালেসের সামনে জড়ো হয়। এখানে শেইনবাউমের বাসভবন।

বিক্ষোভকারীদের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ টিয়ার গ্যাস গ্রেনেড এবং অগ্নিনির্বাপক ব্যবহার করেছে।

Must Read

Menu
Scroll to Top