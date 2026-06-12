সিনেমায় নিজেকে ‘ফ্লপ অভিনেতা’ সম্বোধন, ভক্তদের ক্ষোভ নিয়ে মুখ খুললেন অক্ষয়

বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমারের মুক্তিপ্রতীক্ষিত সিনেমা ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর ট্রেলার প্রকাশ পাওয়ার পর থেকেই নেটদুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সংলাপ নিয়ে তুমুল চর্চা চলছে। ট্রেলারে অক্ষয়কে ‘ফ্লপ অভিনেতা’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে, যা নিয়ে তার ভক্তদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল।
সম্প্রতি মুম্বাইয়ে সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন অভিনেতা। তিনি ভক্ত ও দর্শকদের এই সংলাপটিকে ব্যক্তিগতভাবে না নিয়ে সিনেমার চরিত্রের খাতিরে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন।
অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়, নির্মাতারা কেন তার জন্য এই নির্দিষ্ট শব্দটি বেছে নিলেন? জবাবে অক্ষয় কুমার বলেন, এটিকে ছবির গল্প এবং চরিত্রের প্রেক্ষাপট থেকেই বোঝা উচিত, তার বাস্তব জীবনের ক্যারিয়ারের ওপর কোনো ব্যক্তিগত মন্তব্য হিসেবে নয়। তিনি আরও বলেন, এই ধরনের অভিব্যক্তি বা সংলাপ প্রায়শই একটি চরিত্রের অংশ বা আখ্যানের প্রয়োজনে তৈরি করা হয়।
রসিকতার সুরে অক্ষয় বলেন, আমাদের কখনো বলা হয় না যে বাস্তব জীবনের কোনো খোঁচা বা কটাক্ষ হিসেবে এই সংলাপগুলো ব্যবহার করতে হবে। আমি নিশ্চিত আপনারা অত্যন্ত বুদ্ধিমান দর্শক। যখনই কোনো সিনেমা দেখবেন, তখন তা সিনেমার চরিত্রের আলোকেই বিচার করবেন। আমার জন্য খারাপ লাগার কারণে আপনাদের ধন্যবাদ, তবে দয়া করে এটিকে এত গুরুত্ব সহকারে নেবেন না।
চার মিনিট ১০ সেকেন্ডের ‘ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল’-এর ট্রেলারটিতে দেখা গেছে, কমেডি ও অ্যাকশনের এক দারুণ মিশ্রণ। এবার সিনেমার পটভূমি চেনা শহর ছাড়িয়ে চলে গেছে গভীর জঙ্গলে, যেখানে একগুচ্ছ ভুল বোঝাবুঝির কারণে একদল অভিনেতা এক বড়সড় বিপদে জড়িয়ে পড়েন। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছেন অক্ষয় কুমার, যিনি এমন এক অভিনেতার চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যার পর পর কয়েকটি সিনেমা ফ্লপ হওয়ায় তিনি ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছেন। জ্যাকলিন ফার্নান্দেজের বিপরীতে একটি নতুন প্রজেক্টে সুযোগ পাওয়ার পর তার ভাগ্য বদলাতে শুরু করে। তবে সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে পুরো ক্রু যখন ভারত সীমান্তের কাছাকাছি একটি গ্রামে পৌঁছায়, তখন গল্পে নতুন মোড় নেয়। গ্রামের সাধারণ মানুষ এই অভিনেতাদের বাস্তব জীবনের আসল সেনা বা বীর ভেবে ভুল করে এবং জ্যাকি শ্রফের নেতৃত্বাধীন একটি বিপজ্জনক গ্যাংয়ের হাত থেকে তাদের রক্ষা করার অনুরোধ জানায়। এই চরম বিভ্রান্তি থেকেই তৈরি হয় একের পর এক হাসির পরিস্থিতি, যেখানে অক্ষয়ের চরিত্রটিকে বারবার সবাইকে মনে করিয়ে দিতে দেখা যায় যে তিনি কেবল একজন অভিনেতা, বাস্তব জীবনের কোনো হিরো নন।
আহমেদ খান পরিচালিত এবং ফিরোজ এ নাদিয়াদওয়ালা, রাকেশ ডাং ও বেদান্ত বিকাশ বালি প্রযোজিত বহু প্রতীক্ষিত এই সিনেমাটি আগামী ২৬ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে।