দীপিকা আউট, ক্যাটরিনা ইন!

ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতীক্ষিত ও আলোচিত প্যান-ইন্ডিয়া অ্যাকশন মেগা প্রজেক্ট ‘স্পিরিট’ ঘিরে কৌতূহলের পারদ দিন দিন বেড়েই চলেছে। ‘অ্যানিমেল’ খ্যাত পরিচালক সন্দ্বীপ রেড্ডি ভাঙ্গা ও প্যান-ইন্ডিয়া সুপারস্টার প্রভাসের এই বিগ বাজেট ছবিটিকে ঘিরে সিনেমাপাড়ায় জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই।
এর আগে প্রজেক্টটি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন কিংবা বাদ পড়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। এবার বাতাসে ভাসছে নতুন খবর—ছবিটিতে দীপিকার স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন বি-টাউনের গ্ল্যামার কন্যা ক্যাটরিনা কাইফ।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ক্যাটরিনাকে ছবিটির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদি সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ক্যাটরিনা এতে চূড়ান্ত সম্মতি জানান, তবে ‘মল্লিশ্বরী’ এবং ‘আল্লারি পিডুগু’-র পর প্রায় ২০ বছর বিরতি দিয়ে পুনরায় তেলেগু সিনেমাজগতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে এই তারকার।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলার বরাতে জানা গেছে, ‘স্পিরিট’-এর নির্মাতারা ক্যাটরিনা কাইফকে একটি বিশেষ চরিত্রের জন্য ভাবছেন। যদিও পর্দায় তার উপস্থিতির সময়সীমা খুব বেশি দীর্ঘ হবে না, তবু গল্পে চরিত্রটির প্রভাব থাকবে অত্যন্ত গভীর এবং চলচ্চিত্রের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো মুহূর্তে তার আবির্ভাব ঘটবে।
অন্যদিকে, প্রভাসের বিপরীতে মূল নারী চরিত্রে এই প্যান-ইন্ডিয়া প্রজেক্টের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিষেক করতে যাচ্ছেন উদীয়মান তারকা তৃপ্তি দিমরি। যদিও ক্যাটরিনা কাইফের অন্তর্ভূক্তি নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে জোর গুঞ্জন চলছে, তবু চলচ্চিত্রটির প্রযোজনা সংস্থা কিংবা ক্যাটরিনার পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা নিশ্চিত বার্তা পাওয়া যায়নি।
এর আগে চলচ্চিত্রটিতে দীপিকা পাড়ুকোনের অভিনয় করার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি প্রজেক্টটি থেকে বাদ পড়েন। দ্য হলিউড রিপোর্ট ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়, ছবিটিতে দীপিকার দেওয়া বেশ কিছু শর্তের বিষয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি পরিচালক সন্দ্বীপ রেড্ডি ভাঙ্গা। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দীপিকা এই ছবির জন্য প্রায় ৪০ কোটি রুপি পারিশ্রমিক চাওয়ার পাশাপাশি সিনেমার লভ্যাংশের একটি নির্দিষ্ট অংশ (প্রফিট শেয়ার) দাবি করেছিলেন। এর বাইরে দিনে মাত্র ৬ ঘণ্টা কাজের সময়সীমা নির্ধারণের শর্ত দেন এবং তেলেগু ভাষায় নিজের ডায়ালগ প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। এসব শর্তের কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে পরিচালক তাকে সিনেমাটি থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বলে খবরে উঠে আসে।
উল্লেখ্য, রণবীর কাপুর অভিনীত ব্লকবাস্টার ‘অ্যানিমেল’-এর ঝোড়ো সাফল্যের পর এটিই পরিচালক সন্দ্বীপ রেড্ডি ভাঙ্গার পরবর্তী বড় মাপের কাজ। অন্যদিকে প্রভাস ও দীপিকা পাড়ুকোনকে সম্প্রতি একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল সাড়াজাগানো মেগা হিট ছবি ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-তে। এখন দীপিকার অনুপস্থিতিতে ক্যাটরিনা কাইফের এই বহুল চর্চিত প্রজেক্টে যুক্ত হওয়া ও দীর্ঘ দুই দশক পর তেলেগু ইন্ডাস্ট্রিতে ফেরা নিয়ে ভক্তদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে।