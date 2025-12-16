বিজয় দিবসে গ্রামীণ খেলায় মাতোয়ারা

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপেজলার কুশমাইল টেকিপাড়া টেংগরপাড়া গ্রামে বিজয় দিবসের উৎসবে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলায় মেতে ওঠে গ্রামের মানুষ।

আজ মঙ্গলবার (১৬ ডিসেম্বর) গ্রামের ফসল কাটার পর খালি জমিতে আয়োজন করা হয় বিলুপ্তির পথে গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী খেলার। লাঠি বাড়ি খেলা, দাঁড়িয়াবান্ধা, ফুটবল,কলাগাছে ওঠাসহ নানা খেলায় অংশ নেয় শিশু, কিশোর ও প্রবীণরা। খেলা দেখতে আসেন গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বিভিন্ন অঞ্চলের শত শত মানুষ।

লাঠি খেলার প্রবীণ খেলোয়াড় হাতেম আলী বলেন, লাঠিবাড়ি খেলার জন্য এক সময় অনেক খেলোয়াড় ছিল, এখন খেলোয়াড় সংকট। ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ খেলাগুলো ধরে রাখতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকাতা প্রয়োজন।

গ্রামীন সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘পার্বন’ এর সংগঠক মোতালিব দরবারী বলেন, এক সময় স্থানীয়ভাবে আনন্দের মাধ্যম ছিল গ্রামীণ খেলাধুলা। এসব এখন বিলুপ্তির পথে।

দেশীয় ও মাটির সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিতে বিজয় দিবসে ঐতিহ্যবাহী লাঠিবাড়ি খেলাসহ হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলার আয়োজন করা হয়েছিল।
এদিকে, মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে পরিষদ মাঠে কুচকাওয়াজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

