বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি মেসি

আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরুর বাকি আর ৮১ দিন, কিন্তু লিওনেল মেসি বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তবে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি মেসির ফিটনেস ও সক্ষমতা নিয়ে আশাবাদী।
মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে তৃতীয়বার বিশ্ব সেরা ট্রফি জিতেছিল। তিন যুগের অপেক্ষা শেষে মেসির কাঁধেই তৃতীয়বারের বিশ্বজয় আসার গল্প লেখা হয়েছিল। মেসি নিজে টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও জিতেছিলেন। এছাড়া আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকা জয়েও নেতৃত্ব দিয়েছেন এই রেকর্ড আটবারের ব্যালন দ’র জয়ী। ১১৫ গোল করে তিনি দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবেও রয়েছেন।
৩৮ বছর বয়স পার হলেও, মেসি এখনও ইন্টার মায়ামির হয়ে নিয়মিত গোল করছেন এবং ক্লাবের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছেন। তার ওপরই আর্জেন্টিনা ভর করছে বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন।
তবে স্কালোনি নিশ্চিত করেছেন, মেসি আগামী আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় মৌরিতানিয়া ও জাম্বিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন। তবে শুরু থেকে খেলবেন কি না, তা ম্যাচের দিন নির্ধারিত হবে।
স্কালোনি বলেন, ‘আমার অবস্থান স্পষ্ট, আমি চাই মেসি বিশ্বকাপে খেলুক। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার ওপর নির্ভর করছে। তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর আমরা অপেক্ষা করব। শুধু আর্জেন্টিনা নয়, পুরো বিশ্ব তাকে দেখতে চায়। আমরা চাই সে থাকুক, এবং যা-ই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, তা দল ও তার জন্যই ভালো হবে।’
আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে আগামী ১৬ জুন, আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।