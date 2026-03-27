বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেননি মেসি

আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার অভিযান শুরুর বাকি আর ৮১ দিন, কিন্তু লিওনেল মেসি বিশ্বকাপে খেলার বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তবে আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি মেসির ফিটনেস ও সক্ষমতা নিয়ে আশাবাদী।

মেসির নেতৃত্বে আর্জেন্টিনা ২০২২ সালের কাতার বিশ্বকাপে তৃতীয়বার বিশ্ব সেরা ট্রফি জিতেছিল। তিন যুগের অপেক্ষা শেষে মেসির কাঁধেই তৃতীয়বারের বিশ্বজয় আসার গল্প লেখা হয়েছিল। মেসি নিজে টুর্নামেন্ট সেরার পুরস্কারও জিতেছিলেন। এছাড়া আর্জেন্টিনাকে কোপা আমেরিকা জয়েও নেতৃত্ব দিয়েছেন এই রেকর্ড আটবারের ব্যালন দ’র জয়ী। ১১৫ গোল করে তিনি দেশের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবেও রয়েছেন।

৩৮ বছর বয়স পার হলেও, মেসি এখনও ইন্টার মায়ামির হয়ে নিয়মিত গোল করছেন এবং ক্লাবের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতেছেন। তার ওপরই আর্জেন্টিনা ভর করছে বিশ্বকাপ শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন।

তবে স্কালোনি নিশ্চিত করেছেন, মেসি আগামী আন্তর্জাতিক উইন্ডোয় মৌরিতানিয়া ও জাম্বিয়ার বিপক্ষে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবেন। তবে শুরু থেকে খেলবেন কি না, তা ম্যাচের দিন নির্ধারিত হবে।

স্কালোনি বলেন, ‘আমার অবস্থান স্পষ্ট, আমি চাই মেসি বিশ্বকাপে খেলুক। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার ওপর নির্ভর করছে। তার মানসিক ও শারীরিক অবস্থার ওপর আমরা অপেক্ষা করব। শুধু আর্জেন্টিনা নয়, পুরো বিশ্ব তাকে দেখতে চায়। আমরা চাই সে থাকুক, এবং যা-ই সিদ্ধান্ত নিক না কেন, তা দল ও তার জন্যই ভালো হবে।’

আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ অভিযান শুরু হবে আগামী ১৬ জুন, আলজেরিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

ইসরায়েলের হামলার মধ্যেই কোনো ধরনের আলোচনায় বসতে রাজি নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে হিজবুল্লাহ।

ইসরায়েলের হামলার মধ্যেই কোনো ধরনের আলোচনায় বসতে রাজি নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে হিজবুল্লাহ। সংগঠনটির প্রধান নাইম কাসেম বলেছেন, যুদ্ধ চলাকালে আলোচনা মানে আত্মসমর্পণ—এ অবস্থায় তারা লড়াই চালিয়ে যাবে ‘কোনো সীমা ছাড়াই’। টেলিভিশনে প্রচারিত এক বক্তব্যে কাসেম বলেন, ইসরায়েলের হামলার মুখে বসে আলোচনা করা মানে চাপিয়ে দেওয়া শর্ত মেনে নেওয়া। তাই এ অবস্থায় সংলাপের প্রশ্নই আসে না। তিনি সবাইকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে লেবানন সরকারকে হিজবুল্লাহর সামরিক কর্মকাণ্ডের ওপর থাকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ারও আহ্বান জানান। এদিকে সীমান্তে হামলা-পাল্টা হামলায় উত্তেজনা আরও বেড়েছে। উত্তর ইসরায়েলের কারমিয়েল শহরে হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত দুইজন ইসরায়েলি আহত হয়েছেন। জরুরি সেবা সংস্থার তথ্যে জানা গেছে, বিস্ফোরণ ও শার্পনেলের আঘাতে তারা আহত হন। এর আগে শহরটির দিকে রকেট ছোড়ার দাবি করেছিল হিজবুল্লাহ। অন্যদিকে, লেবাননের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সোমবার আকাশে বিস্ফোরিত ক্ষেপণাস্ত্রটি ইরানের নিক্ষেপ করা ব্যালিস্টিক মিসাইল (কাদের-১১০)। এটি আকাশের অনেক উচ্চতায় বিস্ফোরিত হওয়ায় ধারণা করা হচ্ছে, লক্ষ্যবস্তু ছিল লেবাননের বাইরে কোথাও। সেনাবাহিনী বলছে, প্রযুক্তিগত ত্রুটি বা প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে এটি বিস্ফোরিত হতে পারে।

