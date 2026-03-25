বিশ্বকাপ সামনে রেখে দারুণ ছন্দে রয়েছেন আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা। ইউরোপের বিভিন্ন লিগে জাতীয় দলের খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা দিচ্ছেন। এই তালিকায় লাউতারো মার্তিনেজ অন্যতম উজ্জ্বল নাম।
চলতি মৌসুমে ইন্টার মিলানের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করছেন এই স্ট্রাইকার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৫ ম্যাচে করেছেন ১৮ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট। মোট ২২টি গোলে সরাসরি অবদান রেখেছেন তিনি। এর মধ্যে সিরি-আয় লিগে ২৫ ম্যাচে ১৪ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করে গোলদাতার তালিকায় শীর্ষে অবস্থান করছেন লাউতারো।
তার ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের প্রতিফলন দেখা গেছে বাজারমূল্যেও। ফুটবলারদের বাজারমূল্য নির্ধারণকারী ওয়েবসাইট ট্রান্সফারমার্কেটের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ইতালিয়ান লিগের সবচেয়ে দামি ফুটবলার তিনি। লাউতারোর বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৮৫ মিলিয়ন ইউরো।
সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়দের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জুভেন্টাসের কেনান ইয়িলদিজ। এই তরুণ উইঙ্গারের বাজারমূল্য ৭৫ মিলিয়ন ইউরো।
তৃতীয় স্থানে আছেন লাউতারোর সতীর্থ আলেসান্দ্রো বাস্তোনি, যার বাজারমূল্য ৭০ মিলিয়ন ইউরো। সব মিলিয়ে বর্তমান পারফরম্যান্স ও ধারাবাহিকতায় ইতালিয়ান লিগে নিজের আধিপত্য বজায় রেখেছেন লাউতারো মার্তিনেজ।