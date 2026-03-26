বাংলাদেশের ম্যাচসহ টিভিতে যা দেখবেন

ভিয়েতনামের বিপক্ষে আজ প্রীতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। এছাড়াও শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ফুটবল বাছাইয়ের প্লে-অফ পর্বও। পিএসএলে আজ খেলতে নামবে মুস্তাফিজ-ইমনদের লাহোর।
সাফ অ-২০ ফুটবল
ভারত-পাকিস্তান
বিকেল ৪-৪৫ মি., ইউটিউব@sportzworkz
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
বাংলাদেশ-ভিয়েতনাম
সন্ধ্যা ৬টা, টি স্পোর্টস
পিএসএল
লাহোর-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, টি স্পোর্টস
বিশ্বকাপ বাছাই: ইউরোপ
তুরস্ক-রোমানিয়া
রাত ১১টা, সনি স্পোর্টস ২
ইতালি-উত্তর আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ২
ওয়েলস-বসনিয়া
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৫
চেক প্রজাতন্ত্র-আয়ারল্যান্ড
রাত ১-৪৫ মি., সনি স্পোর্টস ৩
আন্তর্জাতিক প্রীতি ফুটবল
ব্রাজিল-ফ্রান্স
রাত ২টা, সনি স্পোর্টস ১
বিশ্বকাপ বাছাই: আন্তমহাদেশীয়
বলিভিয়া-সুরিনাম