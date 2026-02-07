সৌদি ছাড়তে প্রস্তুত রোনালদো

বিদায়লগ্নে দাঁড়িয়ে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সৌদি ফুটবল ক্যারিয়ার। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে আল নাসর ও সৌদি প্রো লিগকে ঘিরে যে নাটক তৈরি হয়েছে, তা ক্রমেই গভীর হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সৌদি কর্তৃপক্ষের দাবি উপেক্ষিত হলে দেশ ছাড়ার জন্যও প্রস্তুত আছেন পর্তুগিজ মহাতারকা।আল নাসরের হয়ে রিয়াদ ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচে স্কোয়াডে না থাকার মধ্য দিয়েই নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন রোনালদো। এটি কোনো শারীরিক সমস্যার কারণে নয়। এটি ছিল সচেতন প্রতিবাদ। মূল অভিযোগ, সৌদি ফুটবলের ট্রান্সফার বাজারে আল হিলাল বড় বড় শক্তি বৃদ্ধি পেলেও আল নাসরের জন্য তেমন কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। সিবিএস স্পোর্টসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রোনালদো ইতিমধ্যেই সৌদি কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতির কোনো সমাধান না হলে তিনি শুধু আল নাসরই নয়, পুরো সৌদি আরবই ছাড়তে প্রস্তুত। এই সিদ্ধান্ত সৌদি প্রো লিগের জন্য হবে বড় ধাক্কা।এর আগে ধারণা করা হয়েছিল, রোনালদো অনুশীলনে ফিরেছেন বলেই তার প্রতিবাদ শেষ হয়ে যাবে। সৌদি কর্মকর্তারাও সেটাই ভেবেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে সেটি ঘটেনি। অনুশীলনে থাকলেও তার মনোভাব বদলায়নি। অসন্তোষ এখনো গভীরেই রয়ে গেছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, রোনালদো নিজেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতার শিকার’ মনে করছেন। তার দাবি, আল নাসরের ভবিষ্যৎ ক্রীড়া পরিকল্পনা নিয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না। ক্লাবের স্পোর্টিং দিকনির্দেশনা নিয়েই মূলত তার ক্ষোভ। এই নিশ্চয়তা না পেলে সৌদিতে থাকার কোনো মানে দেখছেন না তিনি। রোনালদোর বর্তমান চুক্তিতে প্রায় ৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি রিলিজ ক্লজ রয়েছে। অর্থাৎ, ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট শর্তে তিনি চুক্তি ভেঙে ক্লাব ছাড়তে পারেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সৌদি প্রো লিগে খেলার পরও এখনো শিরোপার স্বাদ পাননি রোনালদো। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ধারাবাহিক হলেও দলগত সাফল্য না আসায় হতাশা আরও বেড়েছে।রোনালদোর বর্তমান চুক্তিতে প্রায় ৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের একটি রিলিজ ক্লজ রয়েছে। অর্থাৎ, ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট শর্তে তিনি চুক্তি ভেঙে ক্লাব ছাড়তে পারেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, সৌদি প্রো লিগে খেলার পরও এখনো শিরোপার স্বাদ পাননি রোনালদো। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ধারাবাহিক হলেও দলগত সাফল্য না আসায় হতাশা আরও বেড়েছে।
সৌদি ছাড়তে প্রস্তুত রোনালদো
By Latest BD News / February 7, 2026 / 2 minutes of reading