শরীরের উৎকট গন্ধ? তালিকায় এই খাবারগুলো নেই তো?

শুধু স্বাদ আর পুষ্টির জন্যই নয়, খাবার অনেক সময় আমাদের শরীরের গন্ধের ওপরও প্রভাব ফেলে। কিছু খাবার আছে, যেগুলো খাওয়ার পর শরীরের ঘাম, নিঃশ্বাস বা মুখ থেকে এমন গন্ধ বের হতে পারে, যা নিজের ও আশপাশের মানুষের অস্বস্তির কারণ হয়।
অফিস, ভিড় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে এরকম সমস্যায় পড়েন অনেকেই। চলুন, তাহলে জেনে নেওয়া যাক এমন ৫টি খাবার সম্পর্কে, যেগুলো বেশি খেলে শরীরে দুর্গন্ধ বাড়তে পারে।
রসুন ও পেঁয়াজ : রসুন ও পেঁয়াজ প্রায় সব রান্নাতেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এগুলোতে থাকা সালফার জাতীয় উপাদান হজমের পর রক্তে মিশে যায়। পরে ঘাম ও শ্বাসের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। তাই রসুন-পেঁয়াজ বেশি খেলে মুখে তীব্র গন্ধ এবং শরীরেও কাঁচা গন্ধ থাকতে পারে।
ব্রকলি, বাঁধাকপি ও ফুলকপি : এই সবজিগুলো স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হলেও, এক্ষেত্রেও থাকে সালফার। হজমের সময় এগুলো গ্যাস তৈরি করে, যার ফলে পেট ফাঁপা এবং শরীর থেকে অদ্ভুত গন্ধ বের হতে পারে। বিশেষ করে যাদের হজমের সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে গন্ধটা আরো বেশি বোঝা যায়।
রেড মিট : রেড মিট হজম হতে সময় নেয়।
অনেক ক্ষেত্রে শরীর এই প্রোটিন পুরোপুরি ভাঙতে পারে না। ফলে ঘামের সঙ্গে এমন এক ধরনের গন্ধ বের হয়, যাকে অনেকেই ‘পচা’ গন্ধ বলে মনে করেন।
অতিরিক্ত ঝাল ও মসলাযুক্ত খাবার : ঝাল খাবার খেলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং ঘাম বেশি হয়। এই ঘামের সঙ্গে মসলার গন্ধ মিশে গিয়ে শরীর থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে পারে। মুখের শ্বাসেও এই গন্ধ দীর্ঘক্ষণ থেকে যায়।
কী করবেন
এই খাবারগুলো পুরোপুরি বাদ না দিয়ে পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ রাখুন। বেশি পানি পান করুন, নিয়মিত গোসল করুন এবং মুখ ও দাঁতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখুন। তাহলেই দুর্গন্ধের সমস্যা অনেকটাই কমবে।