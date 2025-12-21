শীতে ত্বকের যত্নে বেদানার খোসা

স্বাস্থ্যের জন্য বেদানা কতটা উপকারী, তা মোটামুটি সবাই জানে। প্রতিদিন বেদানা খেতে পারলে একাধিক রোগের ঝুঁকি কমে যায়। সহজেই এড়ানো যায় রক্তাল্পতার ঝুঁকি। এমনকি ত্বকের সমস্যাও দূর করতে পারবেন বেদানা খেয়ে।

তবে শুধু ফল খেলেই চলবে না। বেদানার খোসাও কোনো অংশে কম নয়। ত্বকের লাবণ্য ফিরিয়ে আনতে দানার পাশাপাশি বেদানার খোসাও উপযোগী। বেদানার খোসা দিয়ে ত্বকের যত্ন নিলে একাধিক ত্বকের সমস্যা এড়াতে পারবেন।
বেদানার খোসা ত্বকের যত্ন কী উপকারে আসে

অকালবার্ধক্য ঠেকায়

শীতকালে ত্বক শুষ্ক থাকে এবং স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে। এই ধরনের ত্বকেই তাড়াতাড়ি বলিরেখা ধরা দেয়। কম বয়সে বার্ধক্যের ছাপ দূর করতে বেদানার খোসা ব্যবহার করুন। এর খোসায় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ত্বকের জেল্লা বাড়ায় এবং ত্বকের প্রতিটা কোষে রক্ত সঞ্চালন সচল রাখে।

