অধিকৃত পশ্চিম তীরে নতুন ১৯ বসতি অনুমোদন ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার

ইসরায়েলের মন্ত্রিসভা রবিবার অধিকৃত পশ্চিম তীরের ১৯টি নতুন বসতি স্থাপনের একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বলে জানিয়েছেন দেশটির কট্টর ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেতজালেল স্মোটরিচ।

স্মোটরিচ জানান, অনুমোদিত বসতিগুলোর মধ্যে দুটি এমন এলাকা রয়েছে, যেগুলো ২০০৫ সালের ‘ডিসএনগেজমেন্ট’ পরিকল্পনার সময় খালি করা হয়েছিল। পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের দীর্ঘদিনের সমর্থক স্মোটরিচ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে লিখেছেন, গত দুই বছরে নতুন বসতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬৯টিতে।

বসতিবিরোধী নজরদারি সংস্থা পিস নাওয়ের তথ্য মতে, বর্তমান সরকারের মেয়াদে পশ্চিম তীরে বসতির সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে।
২০২২ সালে যেখানে বসতির সংখ্যা ছিল ১৪১টি, সর্বশেষ অনুমোদনের পর তা দাঁড়াবে ২১০টিতে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী এসব বসতি অবৈধ বলে ব্যাপকভাবে বিবেচিত।
এই সিদ্ধান্ত এমন এক সময়ে এলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল ও হামাসকে গাজায় যুদ্ধবিরতির পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হতে চাপ দিচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় গৃহীত এই পরিকল্পনায় একটি সম্ভাব্য ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ‘পথ’ থাকার কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে এসব বসতি বড় বাধা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
পিস নাও জানায়, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে আগে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা কিছু বসতি আউটপোস্টকে পশ্চাদপটে বৈধতা দেওয়া হয়েছে এবং যেসব জমি থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেসব এলাকাতেও নতুন বসতি গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সূত্র : অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

