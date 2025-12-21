উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য বিপিএলের সময়সূচিতে পরিবর্তন

বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) দ্বাদশ আসর শুরু হতে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। আগামী ২৬ ডিসেম্বর সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে এবারের টুর্নামেন্ট।
তবে উদ্বোধনী দিনে ম্যাচের সময়সূচিতে কিছুটা পরিবর্তন এনেছে বিপিএল টেকনিক্যাল কমিটি। টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতার জন্য এই পরিবর্তন করা হয়েছে।
শনিবার (২১ ডিসেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে বিপিএল ইভেন্ট টেকনিক্যাল কমিটি জানিয়েছে, উদ্বোধনী দিনের প্রথম ম্যাচটি দুপুর ২টার পরিবর্তে শুরু হবে বিকেল ৩টায়। প্রথম সেশন চলবে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ২০ মিনিটের বিরতির পর দ্বিতীয় সেশন শুরু হবে ৪টা ৫০ মিনিটে এবং শেষ হবে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে।
দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটিও পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফ্লাডলাইটের আলোয় দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৭টা ৪৫ মিনিটে। এই ম্যাচের প্রথম সেশন চলবে রাত ৯টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। ২০ মিনিটের বিরতি শেষে রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে শুরু হবে দ্বিতীয় সেশন, যা চলবে রাত ১১টা ৫ মিনিট পর্যন্ত।
মূলত ম্যাচের আগে ছোট পরিসরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেই সময়সূচিতে এই পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে এই সময়সূচি কেবল উদ্বোধনী দিনের জন্যই প্রযোজ্য।