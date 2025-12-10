‘রণবীরের মতো নগ্ন ও নির্লজ্জ মানুষ আগে কখনো দেখিনি’

অভিনেতা রণবীর কাপুরের কোনো লজ্জা নেই। তার মতো ‘নগ্ন ও নির্লজ্জ’ মানুষ আগে কখনো দেখেননি।— এমন দাবি করলেন বলিউডের অভিনেতা, গায়ক, গীতিকার, নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ ও চিত্রনাট্যকার পীযূষ মিশ্র।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, বহু বড় অভিনেতার সঙ্গে কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু রণবীরের মতো অভিনেতা আগে দেখেননি। কিন্তু কেন এমন মন্তব্য করলেন এ চিত্রনাট্যকার?

পীযূষ মিশ্র বলেন, তিনি রণবীরের মতো কোনো জড়তাহীন অভিনেতা আগে দেখেননি। নামকরা পরিবারের সদস্য হয়েও তা নিয়ে কোনো বড়াই করেন না রণবীর। তিনি বলেন, ও খুবই স্বাধীন ও বাঁধনছাড়া। ওর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাই উচিত নয়। ও আলাদাই। এত নগ্ন ও নির্লজ্জ মানুষ আমি আগে দেখিনি।

কাপুর পরিবারের হয়েও তা নিয়ে কোনো জাহির করেন না। ‘তামাশা’র অভিনেতা ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেই হয়ে যান এক অন্য মানুষ। রণবীরের অভিনয়ের প্রশংসা করে পীযূষ বলেন, ও এক বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। ওর বাবা, দাদু ও তার বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর— সবাই বড় মাপের মানুষ। কিন্তু তার কোনো প্রভাব ওর মধ্যে নেই। ১ শতাংশ ছাপও নেই বলে জানান এ চিত্রনাট্যকার। সে কারণে রণবীরকে বিশেষভাবে পছন্দ করেন তিনি।

রণবীর বরাবর মাটিতে পা রেখে চলেন বলেও জানিয়েছেন এ অভিনেতা। অতিরিক্ত কোনো চাহিদা নেই তার। এর আগেও এক সাক্ষাৎকারে পীযূষ মিশ্র বলেছিলেন— এমন অভিনেতাও রয়েছেন, যাদের সঙ্গে অন্তত ৮-৯ জন আসে। ১২ জন দেহরক্ষী থাকে। কিন্তু এত দেহরক্ষীর দরকার কী? আপনি নিজে তো একা মানুষ। কে আপনাকে মারতে আসছে? রণবীর সত্যিই অদ্ভুত। এসব মেজাজ ওর মধ্যে নেই। কারণ ও নিজে জানে ও কত বড় তারকা। এসব চাহিদা ওর মধ্যে নেই। ও আমার প্রিয় অভিনেতাদের মধ্যে একজন বলে জানান এ গীতিকার।

