কুমিল্লায় তিনটি জনসভায় ভাষণ দেবেন তারেক রহমান

দীর্ঘ ২১ বছর পর সমৃদ্ধ জনপদ কুমিল্লায় সফরে আসছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলের পক্ষে আজ জেলার তিন স্থানে বক্তৃতা করবেন তারেক রহমান।
তিনি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম, সদর দক্ষিণ ও দাউদকান্দি উপজেলায় পৃথক তিনটি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারের অংশ হিসেবে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধারাবাহিক জনসভা ও জনসংযোগ করছেন।
এরই অংশ হিসেবে কুমিল্লায় আজ এই সফর। এই সফরকে ঘিরে জেলা ও উপজেলা বিএনপিসহ দলটির সহযোগী সংগঠনগুলো সম্মিলিতভাবে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।
২২ জানুয়ারি তারেক রহমান সিলেট বিভাগে সফর এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরব, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ সমাবেশ শেষে ঢাকায় ফেরেন।
২৩ জানুয়ারি তিনি নিজ নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৭ আসনে জনসংযোগ ও সমাবেশ করেন তারেক রহমান।
গতকাল রাতে চট্টগ্রাম পৌঁছেন তিনি।
আজ চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলায় ও নারায়নগঞ্জে সমাবেশ করছেন বিএনপি প্রধান।
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম (ভিপি) বলেন, বিএনপি’র শীর্ষ নেতার আগমনকে ঘিরে জেলায় উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। সমাবেশ সাফল্যে সব ধরনের প্রস্তুতি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
তিনি আশা প্রকাশ করে আরও বলেন, এই সমাবেশের মধ্য দিয়ে ধানের শীষ প্রতীকের পক্ষে নতুন জাগরণ সৃষ্টি হবে।
সরেজমিনে দেখা যায়, তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে কুমিল্লা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বিরাজ করছে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা।
আজ সকালেই কুমিল্লা সদর দক্ষিণের সুয়াগাজী সমাবেশ মাঠে বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মীর উপস্থিতি রয়েছে। সেখানে কথা হয় সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুর রাজ্জাক টিটোর সঙ্গে।
টিটো জানান, ছাত্র জীবনে তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এখন তিনি গ্রীস প্রবাসী। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রিয় দল বিএনপি’র পক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে দেশে এসেছেন তিনি।
এ সময় উপস্থিত নেতা-কর্মীদের উজ্জীবিত দেখা যায়।
তারা বলেন, তারেক রহমানের এই সফর একদিকে যেমন দলীয় সাংগঠনিক ঐক্যকে আরও দৃঢ় করবে, অন্যদিকে আসন্ন নির্বাচনে বিএনপি’র প্রার্থীদের জন্য ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করবে।
কুমিল্লা-৬ সদর আসনের সদর দক্ষিণ উপজেলার সুয়াগাজী ফুলতলী মাঠে মঞ্চ নির্মাণ ও গাড়ি পার্কিংসহ সব আয়োজন চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে জানান কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ভিপি ওয়াসিম।
একই চিত্র চৌদ্দগ্রাম ও দাউদকান্দিতেও।
তারেক রহমান চট্টগ্রাম থেকে ফেনী হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় চৌদ্দগ্রাম হাইস্কুল মাঠ, ৭টায় কুমিল্লা সুয়াগাজী ফুলতলী ডিগবাজী মাঠ ও সাড়ে ৭টায় দাউদকান্দি কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে জনসভা করবেন। এরপর নারায়ণগঞ্জ হয়ে তিনি ঢাকায় ফিরবেন।
দলীয় প্রধানের এই সফরকে ঘিরে তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাস বিরাজ করছে।
তারেক রহমানকে চোখের সামনে এক নজর দেখা ও তার সঙ্গে হাত মেলানোর জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন তারা।
নেতা-কর্মীরা জানান, কুমিল্লায় তারেক রহমানকে তারা সরাসরি দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।
২০০৫ সালে কুমিল্লা স্টেডিয়ামে তারেক রহমান তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সমাবেশে সর্বশেষ কুমিল্লায় এসেছিলেন।
কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য সচিব ও বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. জসিম উদ্দিন জানান, তারেক রহমানের এই সফর শুধু কুমিল্লা নয়, পুরো দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাজনীতিতেই গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। দীর্ঘদিন পর সরাসরি দলীয় প্রধানের উপস্থিতি দলের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে এবং মাঠ পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করবে।
এই সমাবেশকে সফল করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি চলছে। কয়েক লাখ নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি আশা করেন এ নেতা।