ব্যারিস্টার ফুয়াদের বিরুদ্ধে ঝাড়ু মিছিল

বরিশালের বাবুগঞ্জে আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও বরিশাল-৩ আসনের দলীয় প্রার্থী ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও ঝাড়ু মিছিল হয়েছে।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বিকাল ৪টায় বাবুগঞ্জ উপজেলার মীরগঞ্জ বাজারে এলাকাবাসীর উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শতাধিক নারী-পুরুষ সম্প্রতি ব্যারিস্টার ফুয়াদের দেওয়া বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে বক্তব্য প্রত্যাহার ও তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।
বিক্ষোভকারীরা বলেন, বাবুগঞ্জের সাধারণ মানুষকে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসী হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা জনগণের সম্মানহানির শামিল।
স্থানীয়রা জানান, ৭ ডিসেম্বর আড়িয়াল খাঁ নদের ওপর নির্মাণাধীন মীরগঞ্জ সেতুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার ফুয়াদ মিডিয়াকর্মীদের কাছে অভিযোগ করেন, সেতুর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানির কাছে বাবুগঞ্জের রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষ চাঁদা দাবি করেছেন।
এলাকাবাসীর দাবি, এ বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, অসত্য ও ভিত্তিহীন।
পরদিন বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে ব্যারিস্টার ফুয়াদ মন্তব্য করেন, বাবুগঞ্জ-মুলাদী এলাকায় নাকি বোমা তৈরির অসংখ্য কারখানা রয়েছে এবং অনেকের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায়। তার এসব বক্তব্যে বাবুগঞ্জ-মুলাদীর মানুষ সবার সামনে আতঙ্কের জনপদ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, যা এলাকার মান-সম্মান নষ্ট করেছে।
বিক্ষোভকারীরা জানান, ফুয়াদের এ অপপ্রচারমূলক বক্তব্যের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও এলাকার মানুষের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথায় আরও কঠোর আন্দোলন করা হবে।
ঝাড়ু মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচিতে মীরগঞ্জ ও বাবুগঞ্জ এলাকার কয়েকশ নারী-পুরুষ অংশ নেয়।