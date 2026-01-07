করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ড চালু করল এনবিআর

করদাতাদের ভ্যাট রিফান্ড প্রাপ্তিতে দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতে অটোমেটেড পদ্ধতিতে রিফান্ড আবেদন ও অর্থ পরিশোধ প্রক্রিয়া চালু করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এ লক্ষ্যে ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত ই-ভ্যাট (e-VAT) সিস্টেমে যুক্ত করা হয়েছে একটি নতুন রিফান্ড মডিউল।
নতুন এই ব্যবস্থায় অর্থ বিভাগের আইবাস++ (iBAS++) সিস্টেমের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিইএফটিএন (Bangladesh Electronic Fund Transfer Network) ব্যবহার করে করদাতাদের নির্ধারিত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রাপ্য ভ্যাট রিফান্ডের অর্থ সরাসরি স্থানান্তর করা হবে।
অনলাইন রিফান্ড সিস্টেমের আওতায় করদাতারা মাসিক মূসক রিটার্ন দাখিলের সময়ই অনলাইনে ভ্যাট রিফান্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনটি সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেট কর্তৃক যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্য অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে করদাতার ব্যাংক হিসাবে জমা হবে।
বুধবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান ঢাকায় অবস্থিত তিনটি ভ্যাট কমিশনারেটের আওতাধীন তিনজন করদাতার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৪৫ লাখ ৩৫ হাজার টাকা ভ্যাট ফেরত প্রদানের মাধ্যমে অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড প্রক্রিয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে করদাতাদের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।
এনবিআর জানায়, অনলাইন ভ্যাট রিফান্ড মডিউল বাস্তবায়নের ফলে রিফান্ড আবেদন সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় দ্রুত নিষ্পন্ন করা সম্ভব হবে। এর ফলে রিফান্ড আবেদন দাখিল কিংবা অর্থ গ্রহণের জন্য করদাতাদের আর ভ্যাট কার্যালয়ে আসার প্রয়োজন হবে না।
তবে রিফান্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বা সহযোগিতার ক্ষেত্রে করদাতাদের সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে এনবিআর।