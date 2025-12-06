আফগান ক্রিকেটারকে বিয়ে করছেন বলিউড নায়িকা!

অভিনেত্রী ও ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রেম ও বিয়ে নতুন কোনো ঘটনা নয়। অনেক সুন্দরী নায়িকাই বিয়ে করেছেন ক্রিকেটারদের। এবার সেই তালিকায় আরো একটা নাম যোগ হচ্ছে। তবে এই বলিউড সুন্দরী ভারতীয় কোনো ক্রিকেটারকে নয়, মন দিয়ে বসেছেন এক আফগান ক্রিকেটারকে।
একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, আফগান ক্রিকেটার আফতাব আলমের সঙ্গে ডেট করছেন আরশি খান। যিনি একসময় নিজের হটনেস দিয়ে ঝড় তুলেছিলেন বিগ বস ১১-তে।
আরশি খান প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার এহসান মাশির সঙ্গে তার ভিডিওগুলোর জন্য শিরোনামে থাকেন। অনেক সময় তাদের সম্পর্কের খবরও লাইমলাইটে আসে। তবে আরশি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তাদের দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একাধিক সাক্ষাৎকারে আরশি খান প্রকাশ্যে বলেছেন যে, তিনি প্রায়ই মাশির সঙ্গে যুক্ত হন, তবে পুরোটাই কাজের সূত্রে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, তারা কেবলই বন্ধু।
জানা গেছে, ১৯৮৯ সালে ভোপালে জন্মগ্রহণ করেন আরশি খান। অর্থাৎ তার বয়স এখন ৩৬। অভিনেত্রী, মডেল এবং ইন্টারনেট সেলিব্রিটি হিসেবে পরিচিত আরশি। ‘বিগ বস সিজন ১১’ এবং ‘বিগ বস ১৪’-এ দেখা গিয়েছিল তাকে।
০১৫ সালে পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদির সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করে তুমুল বিতর্ক বাধিয়ে দেন আরশি। নিজেকে আফ্রিদির প্রেমিকা হিসেবেও দাবি করেছিলেন তিনি। গর্ভে আফ্রিদির সন্তান রয়েছে বলেও দাবি করে বসেন। যদিও পাকিস্তানি ক্রিকেটার সেসবে পাত্তাও দেননি। ‘বিষ’, ‘সাবিত্রী দেবী কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল’-এর মতো সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন আরশি খান। দ্য লাস্ট এমপারোর নামে একটি বলিউড সিনেমাতেও তাকে দেখা গেছে।