কেন রানি মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী?

প্রথমবারের মতো ভারত সফরে এসেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। বুধবার (৮ অক্টোবর) মুম্বাইয়ে পৌঁছে তিনি ছুটে যান যশ রাজ স্টুডিও পরিদর্শনে।
এদিকে বলিউডের চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান যশ রাজ ফিল্মস সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছে, আগামী বছর শুরুর দিকে তারা ব্রিটেনে তিনটি নতুন সিনেমার শুটিং শুরু করবে। সেখানে যশ রাজ ভালো কন্টেন্ট তৈরির লক্ষ্যে একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে সই করে। এর মাধ্যমে ব্রিটেনে তিন হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। এ সময় বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জিসহ একাধিক তারকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।
এ সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, বলিউড ব্রিটেনে ফিরছে। এটি কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ এবং নতুন সুযোগ তৈরিতে সহায়তা করবে। এ অংশীদারি ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে। এর ফলে দুই দেশের জনগণেরও সুবিধা হবে।
এদিকে যশ রাজ ফিল্মসের সিইও অক্ষয় বিধানী বলেন, ব্রিটেন সবসময়ই আমাদের কাছে স্পেশাল। কারণ আমাদের আইকনিক সিনেমা— ‘দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে’র (ডিডিএলজে) শুটিং ব্রিটেনেই হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আমাদের স্টুডিওতে এসে সেই চুক্তিতে সই করায় আমরা সম্মানিত। ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে এই সম্পর্ক ভালো কন্টেন্ট তৈরিতে সাহায্য করবে বলে জানান অক্ষয় বিধানী।
ডিডিএলজের ৩০ বছর উদযাপন ব্রিটেনে করা হবে জানিয়ে সিইও আরও বলেন, আমরা বর্তমানে ব্রিটেনে ‘কাম ফল ইন লাভ’ সিনেমার ইংরেজি নাটকের সংগীত প্রযোজনা করছি। আমরা এই সৃজনশীল সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে আগ্রহী।
ভারত-ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিক খুলবে বলে মনে করছে যশ রাজ ফিল্মস। এটি দুই দেশের মধ্যে কেবল নতুন কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করবে না, বরং সৃজনশীল বিনিময়ের ক্ষেত্রেও নতুন প্রেরণা জোগাবে।