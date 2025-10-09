হাসিনাকে নিয়ে দেওয়া বক্তব্য ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে: রাশেদ খাঁন

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। যা জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ মন্তব্য করেন।
পোস্টে তিনি লিখেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়াচ্ছে, শেখ হাসিনার সঙ্গে পাঁচ উপদেষ্টা হাত মিলিয়ে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন, আমরাও যেভাবে ঐক্যমত কমিশনে আচরণ করছি, মনে হচ্ছে আমরাও হাসিনার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করছি।
তিনি লেখেন, শেখ হাসিনা চায় আমাদের মধ্যে বিভাজন, আমরাও সেই পথে হাঁটছি….. আমার বক্তব্য ছিল এরকম! কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই কথাটা বাদ দিয়ে কিছু চ্যানেল ফটোকার্ড বা ভিডিও প্রকাশ করায় আমার বক্তব্যের সারাংশ ভিন্ন বার্তা প্রকাশ করছে।
এর আগে, বুধবার রাশেদ খানের একটি বক্তব্য বেশ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, শেখ হাসিনার সঙ্গে পাঁচ উপদেষ্টা হাত মিলিয়েছেন। তবে রাশেদ খান সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপপ্রচারের বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছেন। যা ভিন্নভাবে গণমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে বলে দাবি করলেন তিনি।