বাংলাদেশ সফরের জন্য দল ঘোষণা ওয়েস্ট ইন্ডিজের

বাংলাদেশ সফরের জন্য ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি সিরিজের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজ (সিডব্লুআই)। দুই সংস্করণেই দলকে নেতৃত্ব দেবেন শাই হোপ।
ওয়ানডে দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন তরুণ ব্যাটসম্যান আকিম অগাস্ট। কবজির চোটের কারণে ওয়ানডে দলে নেই নিয়মিত ওপেনার এভিন লুইস।
তার পরিবর্তেই ডাক পেয়েছেন আকিম।
এ ছাড়া ভারতের বিপক্ষে টেস্টে অভিষেক হওয়া স্পিনার খারি পিয়েরও ফিরেছেন ওয়ানডে দলে। অন্যদিকে নেপাল সিরিজে অভিষিক্ত বাঁহাতি পেসার র্যামন সিমন্ডস ও ব্যাটসম্যান আমির জাঙ্গুকে রাখা হয়েছে টি–টোয়েন্টি স্কোয়াডে।
গত বছর ডিসেম্বরে সর্বশেষ ওয়ানডে খেলা অলিক আথানেজেও ফিরেছেন দলে।
স্পিন আক্রমণে খারি পিয়েরে সঙ্গী হবেন গুড়াকেশ মোতি ও রোস্টন চেজ। দুই ফরম্যাটেই রয়েছেন পেসার শামার জোসেফ, যিনি চোটের কারণে ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে খেলতে পারেননি।
১৮ অক্টোবর ঢাকায় প্রথম ওয়ানডে দিয়ে শুরু হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাংলাদেশ সফর। তিন ম্যাচের ওয়ানডেই অনুষ্ঠিত হবে ঢাকায়।