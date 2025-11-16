সাভারে বাসে আগুন, লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন ঘুমন্ত চালক

সাভারে বাসে আগুন, লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন ঘুমন্ত চালক

By / / 2 minutes of reading

সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গেন্ডা এলাকায় পার্কিং করে রাখা শ্রমিক পরিবহনকারী মিনিবাসে আগুন লেগেছে। আগুনের তাপে ঘুম ভেঙে গেলে বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচান বাসটির চালক। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস আগুন নিয়ন্ত্রণ করে। শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে জানা যায়নি।
ফায়ার সার্ভিস জানায়, রাত ১০টা ৩৩ মিনিটের দিকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে সাভার ফায়ার স্টেশনে বাসে আগুন লাগার তথ্য জানায়। খবর পেয়ে দ্রুত সাভার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাসটির চালক সেলিম মিয়া বলেন, ‘বাসটি দিয়ে একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের আনা-নেওয়া করা হয়।

শনিবার রাতে শ্রমিকদের নামিয়ে দিয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গেন্ডা ইউটার্নের পাশে গাড়িটি পার্কিং করে ঘুমিয়ে পড়ি। রাত সাড়ে ১০টার দিকে বাসের পেছনে হঠাৎ আগুন লাগলে আগুনের তাপে আমার ঘুম ভেঙে যায়। এসময় জীবন বাঁচাতে বাস থেকে লাফিয়ে নেমে যাই। প্রথমে আমি বালতি দিয়ে পানি এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করি।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহমেদ বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। বাসের পেছনের অংশে আগুন লাগে। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

প্রসঙ্গত, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির রায়ের তারিখ ঘোষণা করা হবে সোমবার (১৭ নভেম্বর)। এই রায়কে কেন্দ্র করে ১৬ ও ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ অচল করার ডাক দিয়েছে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ। এর আগে রায়ের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সাভারের আশুলিয়ায় একটি পিকআপ ভ্যান ও দুটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা।

Must Read

Menu
Scroll to Top