ঘাটাইলে ছেলের হাতে বাবা খুন

ঘাটাইলে ছেলের হাতে বাবা খুন

By / / 1 minute of reading

টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে পারিবারিক কলহে ছেলে আসলামের লাঠির আঘাতে বাবা আরশেদ আলী নিহত হয়েছেন; ঘটনার পর ছেলে পলাতক, মামলার প্রস্তুতি চলছে।

টাঙ্গাইলে ছেলের লাঠির আঘাতে বাবা নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে উপজেলার রসুলপুর ইউনিয়নের হামকুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আরশেদ আলী (৮০)। ঘাতক ছেলে আসলাম (২৫) পলাতক রয়েছে।

স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, শনিবার সকালে নিজ বাড়িতে পারিবারিক কলহের জেরে আরশেদ আলী ও তার ছেলে আসলামের সাথে ঝগড়া হয়। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আসলাম তার বাবার মাথায় বাঁশের লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই আরশেদ আলী জ্ঞান হারায়। পরে মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

ঘাটাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মুক্তার আশরাফ উদ্দিন জানান, পারিবারিক কলহের জেরে এ হত্যার ঘটনা ঘটেছে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নেয়ার পথে আরশেদ আলী মারা যান। এ ঘটনায় ছেলে আসলাম পলাতক রয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলমান রয়েছে।

Must Read

Menu
Scroll to Top