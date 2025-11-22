মামদানিকে সাংবাদিকের প্রশ্ন ট্রাম্পকে এখনো ফ্যাসিবাদী মনে করেন

মামদানিকে সাংবাদিকের প্রশ্ন, ট্রাম্পকে এখনো ফ্যাসিবাদী মনে করেন?

By / / 1 minute of reading

গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসে নিউইয়র্কের নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির সঙ্গে বৈঠককালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভিন্ন সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, জোহরান তাকে ফ্যাসিবাদী বলতে চাইলে বলতে পারেন। এতে তিনি কিছু মনে করবেন না।

সিএনএনের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

নির্বাচনী প্রচারের সময় জোহরান মামদানিকে বিভিন্ন সময় বলতে শোনা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন ফ্যাসিবাদী। এর সূত্র ধরেই এক সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, তিনি এখনো ট্রাম্পকে ফ্যাসিবাদী মনে করেন কি না।
তখন মামদানি উত্তর দিতে শুরু করেন, ‘আমি এ বিষয়ে বলেছি…’, ঠিক তখনই ট্রাম্প বলে ওঠেন, ‘ঠিক আছে। তুমি শুধু ‘হ্যাঁ’ বলতে পারো।

ব্যাখ্যা করার চেয়ে এটা সহজ। আমার আপত্তি নেই।’ সিএনএন জানায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও নিউইয়র্ক সিটির নবনির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানির মধ্যে ওভাল অফিসে অনুষ্ঠিত বৈঠককে ট্রাম্প দারুণ ও খুবই ফলপ্রসূ বলে প্রশংসা করেন।
নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ট্রাম্প তার শহরের মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় জোহরানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

Must Read

Menu
Scroll to Top