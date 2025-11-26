দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা পর করাইল বস্তির আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে

রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার করাইল বস্তিতে মঙ্গলবার বিকেলে লাগা ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ১৬ ঘণ্টার চেষ্টার পর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (এফএসসিডি)।
এফএসসিডি সদর দফতরের সহকারী পরিচালক মো. শাহজাহান সিকদার জানান, আজ সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসে।
এর আগে, মঙ্গলবার রাত ১০টা ৩৫ মিনিটে পাঁচ ঘণ্টার টানা প্রচেষ্টায় ১৯টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে বলে ফায়ার সার্ভিস জানায়।
মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ২২ মিনিটে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে।
এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে নিশ্চিত করেছেন সিকদার।
তিনি আরও বলেন, অগ্নিকাণ্ডের কারণ এখনও শনাক্ত করা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পূর্ণাঙ্গ তদন্তের পর জানা যাবে।
বস্তির সরু প্রবেশপথের কারণে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন, কারণ ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি সরাসরি ঘটনাস্থলে যেতে পারেনি।
ফলে দীর্ঘ হোস পাইপ ব্যবহার করে দূর থেকে পানি ছিটাতে হয়েছে, যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করেছে।
এফএসসিডি’র পরিচালক (অপারেশনস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স) লেফটেন্যান্ট কর্নেল তাজুল ইসলাম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, আগুনের উৎসস্থলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি পৌঁছাতে না পারাই ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।
তিনি বলেন, ‘সরু রাস্তার কারণে আমাদের বড় ফায়ার ভেহিকলগুলো ভেতরে ঢুকতে পারেনি। তাই দীর্ঘ হোস লাইনের মাধ্যমে পানি পৌঁছে দিতে হয়েছে।’
তিনি আরও জানান, যানজট ও সংকীর্ণ রাস্তার কারণে ফায়ার ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে ৩০ মিনিটের বেশি দেরি হয়।
