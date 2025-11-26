স্কুল থেকে অপহরণের পর মুক্তি পেল ২৪ নাইজেরিয়ান ছাত্রী

গত সপ্তাহে দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বোর্ডিং স্কুল থেকে অপহৃত ২৪ জন নাইজেরিয়ান ছাত্রীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। দেশটির প্রেসিডেন্টের দপ্তর গতকাল মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে।
খবর বার্তা সংস্থা এএফপি’র।
২০১৪ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অশান্ত চিবোক থেকে ইসলামপন্থী গোষ্ঠী বোকো হারাম ২৭৬ জন ছাত্রীকে অপহরণের পর থেকে নাইজেরিয়ায় স্কুলছাত্রীদের অপহরণের ঘটনা ঘটছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে তীব্র নিন্দার জন্ম দিয়েছে।
প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা বায়ো ওনানুগা এক বিবৃতিতে বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট বোলা টিনুবু কেব্বি গত ১৭ নভেম্বর অপহৃত ২৪ জন স্কুলছাত্রীর মুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন।’
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ‘অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি দল রাতভর স্কুলে হামলা চালায়। হামলার ফলে একজন স্কুল কর্মকর্তা নিহত এবং একজন নিরাপত্তারক্ষী আহত হয়।’
আক্রমণকারীরা ২৫ জন ছাত্রীকে অপহরণ করে। তবে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, একজন ছাত্রী ওই সময় দ্রুত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।
দেশটির প্রেসিডেন্ট টিনুবু গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি, এখনও যারা বন্দি আছেন তাদের মুক্ত করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে অভিযান জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।