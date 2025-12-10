বিএনপি ছেড়ে এনসিপির প্রার্থী হলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী মনজুর কাদের

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি ও চৌহালী) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রাথমিক মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও চারবারের সাবেক সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত মেজর মনজুর কাদের। বুধবার (৯ ডিসেম্বর) দলটি প্রথম ধাপে ১২৫টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে।
বিকেলে এক ফেসবুক পোস্টে এনসিপিতে যোগদানের কথা জানান বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সাবেক এই সদস্য। তিনি লেখেন, ‘বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রা ও নতুন রাজনীতির ধারণায় বিশ্বাস রেখে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে নিজেকে সম্পৃক্ত করার অঙ্গীকার নিয়ে আমি জাতীয় নাগরিক পার্টিতে যোগদান করেছি এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) নির্বাচনী এলাকায় মনোনয়ন পেয়েছি।’
তিনি আরও লেখেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, এনসিপিই পারে নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে সামনে এনে বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং দেশের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করতে।’
১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর মনজুর কাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন। একই বছর এবং ১৯৮৮ সালে পাবনা-১ (সাঁথিয়া-বেড়া) আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৮ সালের ৩ মার্চ থেকে ১৯৯০ সালের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে জাতীয় পার্টি ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেন মনজুর কাদের। ওই বছর পাবনা-১ আসন থেকে এবং ২০০১ সালে সিরাজগঞ্জ-৬ (চৌহালী ও শাহজাদপুর) আসন থেকে বিএনপির প্রার্থী হয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। পরে সীমানা পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে এই আসনটি সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) হিসেবে গঠিত হয়। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন পেলেও মাত্র ২৫২ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আবদুল লতিফ বিশ্বাসের কাছে পরাজিত হন তিনি।
এবারও সিরাজগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন মনজুর কাদের। তবে বিএনপি এই আসনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির (রাজশাহী বিভাগীয়) সহসাংগঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খানকে (আলিম) বেছে নিয়েছে।
মনজুর কাদেরের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জানান, গত সোমবার ব্যক্তিগত কারণ উল্লেখ করে তিনি বিএনপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য পদ এবং দলের প্রাথমিক সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের আবেদন করেন। গতকাল কেন্দ্রীয় বিএনপি আবেদনটি গ্রহণ করে। এরপর তিনি এনসিপিতে যোগ দিয়ে মনোনয়ন পান। এই আসনে তাঁকে বিএনপি প্রার্থী আমিরুল ইসলাম এবং জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আলী আলমের সঙ্গে লড়তে হবে।
এই আসনে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারও মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। তবে মনজুর কাদের মনোনয়ন পাওয়ার পর তিনি ফেসবুকে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।