কুমিল্লায় তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে শুকরিয়া জ্ঞাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং দলীয় চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় কুমিল্লায় দোয়া মাহফিল ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় কুমিল্লা-০৬ (সদর) আসনের বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক সংসদ সদস্য হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, ‘প্রিয় নেতা তারেক রহমান—দলের কোনো ক্ষতি হলে আমরা যেমন কষ্ট পাই, তার চেয়েও বেশি কষ্ট পাবেন আপনি। আপনি কুমিল্লার বিএনপিকে বাঁচান। আমরা কুমিল্লার মানুষ প্রস্তুত আছি। আপনি কুমিল্লা-০৬ আসন থেকে নির্বাচন করুন। শুধু নমিনেশন জমা দিন—লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আপনাকে বিজয়ী করবো।’
হাজী ইয়াছিন বলেন, ‘আমি রাজনীতি করি কুমিল্লার মাটি ও মানুষের জন্য। রাজনীতি আমার পেশা নয়, অর্থ উপার্জনের পথও নয়। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে একটি সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধ কুমিল্লা গড়াই আমার লক্ষ্য।’
সদর দক্ষিণ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এস এ বারী সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল কাইয়ুম, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আতাউর রহমান ছুটি, শহীদুল্লাহ রতন, মাহবুবুর রহমান দুলাল, আদর্শ সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শফিউল আলম রায়হানসহ জেলা ও মহানগর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।