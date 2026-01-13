গাজীপুরে টয়লেটে ঝুলছিল মাদরাসাছাত্রের লাশ

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে মাদরাসার টয়লেট থেকে মো. হাবিবউল্লাহ (১২) নামের এক ছাত্রের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় কালিয়াকৈর বাইপাস সংলগ্ন এলাকার আল আবরার ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদরাসার টয়লেট থেকে ওই ছাত্রের লাশ উদ্ধার করা হয়।

নিহত হাবিবউল্লাহ যশোরের কেশবপুর উপজেলার হামিদুল ইসলামের ছেলে। সে ওই মাদরাসার হিফজ বিভাগের আবাসিক ছাত্র ছিল।

পুলিশ ও মাদরাসা সূত্র জানায়, গত কয়েকবছর আগে আল আবরার ইন্টারন্যাশনাল হিফজ মাদরাসায় হাবিবউল্লাহকে ভর্তি করান তার পরিবার। মঙ্গলবার বিকেল ৩টার দিকে মাদরাসার টয়লেটে যায় সে। দীর্ঘ সময় পার হলেও টয়লেট থেকে বের না হওয়ায় শিক্ষকরা দারোয়ানকে ডাকেন। পরে দরজা ভেঙে ভেতরে তোয়ালে দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ দেখতে পান তারা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশটি উদ্ধার করে পুলিশ।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালিয়াকৈর থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফায়জুর রহমান বলেন, ‘মরদেহটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে। এ ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়া চলমান।

