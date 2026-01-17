হাতিরঝিল থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৬ জন গ্রেফতার

রাজধানীর হাতিরঝিল থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে হাতিরঝিল থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছে মাহাফুজুর রহমান (১৯), রাকিব (১৮), মো. বাবুল হোসেন (৫৪), মো. রনি (৩৪), সুমন মিয়া (৪১) ও অনিক (২০)।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আজ এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, শুক্রবার হাতিরঝিল থানা পুলিশ ওই থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। ওই এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।