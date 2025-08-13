প্রতি ঘণ্টায় শতাধিক উল্কাপাত দেখার সুযোগ

আজ রাত আকাশপ্রেমীদের জন্য বিশেষ একটি রাত। কারণ, শুরু হচ্ছে পার্সেইড উল্কাবৃষ্টি—বছরের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী আকাশ প্রদর্শনী। উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্মকালে ঘটে যাওয়া এই উল্কাবৃষ্টি উজ্জ্বল ও দ্রুতগামী উল্কার জন্য বিখ্যাত।
প্রতি বছর আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে ধূমকেতু ‘সুইফট-টাটল’-এর ফেলে যাওয়া ধূলিকণা ও ক্ষুদ্র কণার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে পৃথিবী। এগুলো প্রচণ্ড গতিতে (প্রায় ৫৯ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড) বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে আলোর রেখা তৈরি করে—যা আমরা ‘শুটিং স্টার’ বা উল্কা বলে জানি। ইতিহাসে প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এই উল্কাবৃষ্টির রেকর্ড পাওয়া গেছে। এটার শুরু প্রাচীন চীনের পর্যবেক্ষণ থেকে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোরের আগে প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১০০টি উল্কাপাত দেখা যেতে পারে। তবে চাঁদের আলোয় তুলনামূলক কম উল্কা দৃশ্যমান হবে। শুধু উজ্জ্বল উল্কাগুলোই স্পষ্ট দেখা যাবে।
দেখার সেরা সময় আজ রাত ১০টা থেকে ভোর পর্যন্ত। শহরের আলো থেকে দূরে, খোলা আকাশের নিচে বসে দেখা সবচেয়ে ভালো। গাছপালা, ভবন বা পাহাড় যেন দৃষ্টির সামনে না থাকে। অন্ধকারে চোখ মানিয়ে নিতে কমপক্ষে ২০ মিনিট সময় দিতে হবে। ধৈর্য ধরে থাকলে আকাশে আলোর লেজ টেনে ছুটে যাওয়া উল্কার ঝলকানি সহজেই ধরা দেবে।