আগামীর বাংলাদেশে মসজিদ কমিটি হবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত: ধর্ম উপদেষ্টা

আগামীর বাংলাদেশে মসজিদ কমিটি হবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত এমন ঘোষণা দিয়েছেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজধানীর বি এম এ মিলনায়তনে আয়োজিত শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের “জাতীয় কনফারেন্সে” অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি।

আর, মসজিদ কমিটির স্বৈরাচারী বন্ধে মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, যা শিগগিরই মন্ত্রণালয় থেকে গেজেট আকারে প্রকাশ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম সংস্কারে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে সরকার, তবে মূল অবকাঠামো ঠিক রেখে সৌন্দর্য বর্ধন ও মেরামতের কাজ করা হবে।

এসময় তিনি বলেন, নতুন বাংলাদেশে ইমাম-খতিবদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার আর সুযোগ নেই।

পরে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপদেষ্টার কাছে তাদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ ১১ দফা দাবি তুলে ধরেন।

