মব সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা যাবে না: সেনাসদর

কোনো মব সৃষ্টি করে মুক্তিযোদ্ধাদের অপমান করা যাবে না। মব সহিংসতা দমনে সেনাবাহিনী কাজ করছে। সামনে কেউ মব সৃষ্টি করলে সেনাবাহিনী কঠোর হবে। সম্প্রতি টাংগাইলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বাসায় হামলা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমন কথা জানায় সেনাসদর।

 

আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সেনাবাহিনীর সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
এতে জানানো হয়, ডাকসু নির্বাচনের সাথে সেনাবাহিনীর কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। স্বার্থান্বেষী মহল সেনাবাহিনী নিয়ে প্রোপাগান্ডা করছে। এই নির্বাচন সুন্দর ও সুষ্ঠু হোক এমনটাই চায় সেনাবাহিনী। এর মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের পথ সুগম হবে বলেও মনে করে বাহিনীটি।

এ সময়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জানানো হয়, সেনাবাহিনী নির্বাচন কমিশন ও সরকারের নির্দেশে কাজ করবে। তবে এখনও এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা পায়নি তারা।

অপরদিকে, সেনাবাহিনী নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্যাচারের বিষয়ে বলা হয়, দেশের বাইরে থেকে গুজব ও প্রোপাগান্ডা চালালে সরকার ব্যবস্থা নেবে। সেইসাথে জনগণ এর জবাব দেবে বলে মনে করেন তারা। এছাড়া আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী খতিয়ে দেখছে বলেও জানায় সেনাসদর।

