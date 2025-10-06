একসঙ্গে গণভোট হলে নির্বাচন আয়োজনে বিলম্ব এড়ানো যাবে : সালাহউদ্দিন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ‘একসঙ্গে গণভোট হলে নির্বাচন আয়োজনে বিলম্ব এড়ানো সম্ভব হবে।’
আজ জাতীয় প্রেস ক্লাবে নাগরিক যুব ঐক্য আয়েজিত গুণমানসম্পন্ন ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষক আলোচনায় সালাহউদ্দিন আহমেদ এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘জাতীয় সংসদ এবং সংস্কার প্রশ্নে গণভোট একইসঙ্গে হলে নির্বাচন বিলম্বিত করার যে কোনো প্রয়াস এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তবে কেউ কেউ এটা চান না। সেক্ষেত্রে নির্বাচন চ্যালেঞ্জ নয়, যারা নির্বাচন বিলম্ব করতে চায় সেটাই চ্যালেঞ্জ।’
এ সময় অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে গণভোট আয়োজনে নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) দায়িত্ব দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এ সদস্য বলেন, ‘দুটি ব্যালট দিলে জাতি বিভ্রান্ত হবে এমন কথা বলা হচ্ছে। অথচ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে তিনটি ব্যালটে নির্বাচন হয়। সুতরাং জনগণ দুটি ব্যালটে সংসদ ও গণভোটে অংশ নিতে প্রস্তুত। শুধু নির্বাচন কমিশনকে প্রচারণা চালাতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘গণভোট হবে একই দিনে। এর সুবিধা বলেছি এজন্য, জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি মহা আয়োজন। আবার গণভোটের জন্য যেন একই আয়োজন করতে না হয়। এতে জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার যে কোনো প্রয়াস এড়ানো যাবে।’
বিষয়টি নিয়ে যারা জটিলতা তৈরি করতে চান তাদের সুবুদ্ধি উদয়ের প্রত্যাশা করেন সালাহউদ্দিন আহমেদ।
তিনি আরো বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী ঐক্য অটুট রাখলে নির্বাচন নিয়ে কোনো সংকট থাকবে না।
সূত্র- বাসস।