শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো সেকশনে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২০ ইউনিট

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ (শনিবার, ১৮ অক্টোবর) আনুমানিক দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় আকস্মিকভাবে আগুনের ঘটনা ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের ১২টি ইউনিট। এছাড়া আরও ১৬টি ইউনিট বিমানবন্দরের পথে।
ঘটনার পরপরই বিমানবন্দর ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে। বিমানবন্দরের সকল ফ্লাইট অপারেশন বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানা যায়।
বেবিচকের পাবলিক রিলেশন অফিসার কাওসার মাহমুদ বলেন, ‘বিমানবন্দরে ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। ফ্লাইট চলাচলে আপাতত কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।’
সকলকে নিরাপদ এবং সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তবে আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস।