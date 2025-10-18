আফগানিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের

আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্তে সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যে তালেবান সরকারকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছেন পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ অসিম মুনির। তিনি বলেন, আফগান মাটি ব্যবহার করে পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হচ্ছে—এটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

শনিবার অ্যাবোটাবাদের পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে (পিএমএ) এক প্যারেড অনুষ্ঠানে তিনি এই আহ্বান জানান। আসিম মুনির বলেন, আফগান জনগণকে সহিংসতার পরিবর্তে শান্তি ও নিরাপত্তা বেছে নিতে হবে।

সাম্প্রতিক সংঘর্ষের পর দুই দেশের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি বাড়ানো হলেও উত্তেজনা এখনো পুরোপুরি কমেনি। সেনাপ্রধান বলেন, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষায় সবসময় প্রস্তুত। ‘আমরা আল্লাহর কৃপায় ও জনগণের সমর্থনে দেশের এক ইঞ্চি জমিনও হারাব না’ বলেন তিনি।

ভারত প্রসঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, পরমাণু অস্ত্রধারী অঞ্চলে যুদ্ধের কোনো সুযোগ নেই। তার হুঁশিয়ারি—যদি কেউ শত্রুতা শুরু করে, পাকিস্তান প্রত্যাশার চেয়েও বেশি শক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাবে।

অসিম মুনির বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে সফলভাবে লড়ে এসেছে। এখনো দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জনগণের সহায়তায় সন্ত্রাস দমনে কাজ করছে, বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তান প্রদেশে।

তিনি ভারতের সমর্থিত সব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে সতর্ক করে বলেন, আমাদের প্রতিবেশীর প্রত্যেকটি প্রক্সি বা রাষ্ট্রসমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে আমরা ধ্বংস করব।

সেনাপ্রধান আরও বলেন, পাকিস্তানের জনগণ ও সেনাবাহিনীর সম্পর্ক অটুট। দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় সবাই ঐক্যবদ্ধ। তিনি শহীদদের (যাঁরা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন) প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাদের ত্যাগের কারণেই আজ আমরা স্বাধীনভাবে বেঁচে আছি।

