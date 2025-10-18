নেতা/নিয়াহুর সামনে যে বিপদ

গাজায় দুই বছর ধরে চলা যুদ্ধের পর এখন সেখানে কার্যকর হয়েছে যুদ্ধবিরতি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জন্য এই শান্তি এসেছে এমন এক সময়ে, যখন তার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দুটোই বড় চ্যালেঞ্জের মুখে।
সমালোচকদের অভিযোগ, ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা এবং দুর্নীতির মামলাগুলোর নজর সরাতে নেতানিয়াহু যুদ্ধকে ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে। এখন যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও, তার সামনে থাকা রাজনৈতিক ও আইনি ঝুঁকিগুলো অটুট রয়েছে।
আন্তর্জাতিকভাবে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা
বিশ্বজুড়ে গাজায় ৬৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু ও ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের চিত্র ইসরায়েলকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রায় একঘরে করে তুলেছে। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, নেতানিয়াহু এখন ইসরায়েলের বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বাধ্য হয়েই তিনি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন বলে মনে করেন দেশটির সাবেক রাষ্ট্রদূত অ্যালন পিঙ্কাস। তার ভাষায়, ‘এটি নেতানিয়াহুর নিজের সিদ্ধান্ত নয়, এটি সাজানো এবং ওয়াশিংটনের ইচ্ছাতেই হয়েছে।’