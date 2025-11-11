বিএনপি ক্ষমতায় না এলে দেশ ভঙ্গুর রাষ্ট্রে পরিণত হবে : বুলু

বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান ও নোয়াখালী-৩ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী বরকত উল্লাহ বুলু বলছেন, আগামীতে জাতীয়তাবাদী সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় না এলে দেশ একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এর ভাগ্য সিকিমের মতো হবে। এটি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে জাতীয়তাবাদী সরকার ক্ষমতায় আসা ছাড়া আর বিকল্প পথ নেই। তিনি দেশের মানুষকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকে রাষ্ট্রপতি ও তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করার আহবান জানান।
সোমবার (১০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় নোয়াখালীর মাইজদীতে জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন খানের মায়ের কবর জিয়ারত শেষে তিনি এসব কথা বলেন।
এসময় বিএনপির এই শীর্ষ নেতা জামায়াতে ইসলামীকে ইঙ্গিত করে বলেন, যারা দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট দিলে বেহেশতে যাবে এটি বলে, তারা আল্লাহর সঙ্গে শিরক করছে। ইমান আকীদার বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা যেমন অবান্তর, তেমনি গত ৫৪ বছরে দেশের কোনো উন্নয়ন হয়নি; বিশেষ করে বিএনপির আমলে বলে অপ্রচার করছে, তারা ৫৪ বছর আগে পাকিস্তানের সময় এ দেশ যেমন ছিল তেমন দেখতে চান। তাদের এ দেশের মানুষ ভোট দেবে না।
এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন- বেগমগঞ্জ উপজেলা বিএনপির আহবায়ক কামাক্ষ্যা চন্দ্র দাস, নোয়াখালী জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন খান, নোয়াখালী শহর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহ জাফর উল্লাহ রাসেল, বেগমগঞ্জ উপজেলা যুবদলের আহবায়ক রুস্তম আলীসহ আরো অনেকে।