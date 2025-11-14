জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স চতুর্থ বর্ষের ফল প্রকাশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের স্নাতক (সম্মান) চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে পাসের হার ৬৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনের পর এ ফল প্রকাশ করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক এনামুল করিমের সই করা ফল প্রকাশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের অনার্স চতুর্থ বর্ষ পরীক্ষার ফলাফল অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকাশ করা হলো।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ও পাসের হার জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ পরীক্ষায় ৩১টি অনার্স বিষয়ে ৮৭৩টি কলেজের দুই লাখ ৫৬ হাজার ৫৯১ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এ পরীক্ষার গড় পাসের হার ৬৮ দশমিক ৬৭ শতাংশ।
ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে (www.nu.ac.bd এবং http://result.nu.ac.bd) পাওয়া যাবে। প্রকাশিত ফলাফলে কোনো ধরনের অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধনের অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। এছাড়া চার বছরের সমন্বিত ফলাফল (সিজিপিএ) অতিসত্ত্বর প্রকাশ করা হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।