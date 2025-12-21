সংসদ নির্বাচন : সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি প্রবাসীর নিবন্ধন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট দিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে এ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ লাখেরও বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
আজ রবিবার ৯টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পোস্টাল ভোটিং আপডেট থেকে এ তথ্য জানা যায়। তথ্যানুযায়ী, ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১৩০ জন নিবন্ধন করেছেন। তাদের মধ্যে ৫ লাখ ১৯ হাজার ৯৩৩ জন পুরুষ ও ৩৪ হাজার ১৯৫ জন নারী রয়েছেন।
দেশভিত্তিক নিবন্ধনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সৌদি আরবের ১ লাখ ৩৬ হাজার ১৪৩ জন, এরপর রয়েছে কাতার। কাতের নিবন্ধন করেছেন ৫১ হাজার ৫৪৮ জন, ওমান থেকে নিবন্ধন করেছেন ৩৭ হাজার ৬৮৮ জন, মালয়েশিয়ায় ৩৫ হাজার ১৩৫ প্রবাসী, ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ২৬ হাজার ৪০৬ প্রবাসী নিবন্ধন করেছেন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিবন্ধন করেছেন ২৩ হাজার ৭৫৮ প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
আগামী ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের সময় বাড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর আগে, ১৮ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া বিশ্বের সব দেশের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।