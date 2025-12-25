তারেক রহমানকে স্বাগত জানিয়ে জামায়াত আমিরের পোস্ট

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আজ বৃহস্পতিবার দেশের ফিরেছেন। তাকে স্বাগত জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক প্রোফাইলে দেওয়া পোস্টে শফিকুর রহমান লিখেছেন, ‘জনাব তারেক রহমান, সপরিবারে সুস্বাগতম!’

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে তাকে বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের বিজি-২০২ ফ্লাইটটি ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

পরে সেখান থেকে বিশেষ বাসে করে জুলাই ৩৬ এক্সপ্রেসওয়েতে দলের আয়োজিত সমাবেশস্থলে যাচ্ছেন তিনি।

