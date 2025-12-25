দেশে ফিরে খালি পায়ে মাটি ছুঁলেন তারেক রহমান

প্রায় দেড় যুগ পর দেশে প্রত্যাবর্তন। সতেরো বছরের প্রতিটা ক্ষণ কি প্রহর গুনছিলেন তিনি দেশে ফেরার জন্য? দেশের মাটি স্পর্শ করার জন্য? সেই অপেক্ষার প্রহর ফুরোল আজ। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান অবশেষে ঢাকায় ফিরেছেন। খালি পায়ে ছুঁয়েছেন মাতৃভূমি।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বিমানবন্দর থেকে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তারেক রহমান বাইরে আসেন। রাস্তার পাশে সারি সারি গাঁদা ফুলে সজ্জিত ছোট্ট বাগান দেখে মন হয়তো আঁকুপাঁকু করছিল। পাদুকা খুলে পা রাখেন মাটিতে। কিছুক্ষণ খালি পায়ে হাঁটেন শিশিরভেজা ঘাসে। হাতে তুলে নেন এক মুঠো মাটি। তার চোখে মুখে তখন দেখা যাচ্ছিল আনন্দের ঝর্ণাধারা!

অপেক্ষা তখনই ভীষণ আনন্দের, যদি হয় জমকালো প্রত্যাবর্তন। অপেক্ষা তখনই হয় প্রবল সতেজ, যদি জনস্রোতের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া যায়। পায়ের তলে, হাতের মুঠোয় মাটির স্পর্শ লাগে। দেশের মাটি ও মানুষ তখন হয়তো আপনাকে বলে দেয়, অপেক্ষা শুদ্ধতম ভালোবাসার প্রকাশ।

১৭ বছর আগে তারেক রহমান যখন দেশত্যাগ করেন, তখন তিনি ছিলেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব। সেই সময়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে লন্ডনে যেতে বাধ্য হন তিনি।

আর এখন দেশে ফিরলেন পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে। এখন তারেক রহমান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান। তার মা খালেদা জিয়া দলের প্রধান নেতা।

দেশে ফিরেই আজ এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাকে দেখতে যাবেন তারেক। দেড় যুগ পর পা রাখা হলো মাতৃভূমিতে। এবার মাকে দেখার পালা।

