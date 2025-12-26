স্মৃতিসৌধে পৌঁছেছেন তারেক রহমান

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পৌঁছেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাত ১০টায় তিনি স্মৃতিসৌধে পৌঁছান।
তারেক রহমানের সঙ্গে রয়েছেন বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতারাসহ অসংখ্য নেতাকর্মী। বিকেলে ৫টার দিকে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধের উদ্দেশে রওনা হন তিনি।
এর আগে বিকেল ৪টা ৪২ মিনিটে শেরেবাংলানগরের তার বাবা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দোয়া ও মোনাজাত করেন তারেক রহমান।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের গুরুত্ব পয়েন্টে ব্যাপকসংখ্যক বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। গুলশানের বাসা থেকে বিকেল ৩টার একটু আগে তারেক রহমান জিয়া উদ্যানের দিকে রওনা হন।
লাল-সবুজ রঙে সাজানো বাসটিতেই চড়েই তিনি বাবার কবর জিয়ারত করতে যান।
১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন তারেক রহমান। তার প্রত্যাবর্তনে নেতাকর্মীদের মধ্যে চাঙ্গা ভাব বিরাজ করছে।