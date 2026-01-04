খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত বাউবি’র

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি)।

রোববার বিকেলে জিয়া উদ্যানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে এ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

পরে বেগম জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়। বাউবি’র কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন এ দোয়া পরিচালনা করেন।

এসময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ওবায়দুল ইসলাম বলেন, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের এক অবিচল অভিভাবক। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান জাতির জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে খালেদা জিয়া দেশের অনগ্রসর, কর্মজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে গেছেন, যা রাষ্ট্র গঠনে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে দেশ ও জাতির কল্যাণে তাঁর ত্যাগ, সাহস ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মকে দেশপ্রেম, নৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বাউবির উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সাঈদ ফেরদৌস, ট্রেজারার অধ্যাপক ড. আবুল হাসনাত মোহা. শামীম, রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) অধ্যাপক মো. আনিছুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্কুলের ডিন, শিক্ষক, বিভাগের পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালক, উপ-আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা।

