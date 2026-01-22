আজ ঢাকার বাতাস ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’

প্রতিবছর শীত মৌসুমে ঢাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। তবে চলতি বছর শীত শুরু হওয়ার আগেই রাজধানীর বাতাসে দূষণের পরিমাণ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দূষিত শহরের বৈশ্বিক তালিকায় নিয়মিতই ওপরের দিকের অবস্থান ধরে রেখেছে ঢাকা। আজ ভয়াবহ বায়ুদূষণের কবলে পড়েছে পাকিস্তানের লাহোর ও ভারতের রাজধানী দিল্লি। বায়ুদূষণের সূচকে শীর্ষে রয়েছে লাহোর, যেখানে স্কোর রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮৪।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে আন্তর্জাতিক বায়ুমান প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের তথ্যানুযায়ী, ২৯৬ স্কোর নিয়ে বিশ্বের দূষিত শহরের তালিকায় ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে রাজধানী ঢাকা। বায়ুমানের এ স্কোর ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এদিকে, একই সময়ে ২৯৬ স্কোর নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ভারতের দিল্লি শহর, ২৬৬ স্কোর নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার রাজধানী সারাজেভো এবং চতুর্থ অবস্থানে থাকা মিশরের কায়রো শহরের স্কোর ২১১।

একিউআই স্কোর শূন্য থেকে ৫০ ভালো হিসেবে বিবেচিত হয়। ৫১ থেকে ১০০ মাঝারি হিসেবে গণ্য করা হয়, আর সংবেদনশীল গোষ্ঠীর জন্য অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হয় ১০১ থেকে ১৫০ স্কোর। স্কোর ১৫১ থেকে ২০০ হলে তাকে ‘অস্বাস্থ্যকর’ বায়ু বলে মনে করা হয়।

২০১ থেকে ৩০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই স্কোরকে ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’ বলা হয়। এ অবস্থায় শিশু, প্রবীণ এবং অসুস্থ রোগীদের বাড়ির ভেতরে এবং অন্যদের বাড়ির বাইরের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। এ ছাড়া ৩০১ থেকে ৪০০-এর মধ্যে থাকা একিউআই ‘ঝুঁকিপূর্ণ’ বলে বিবেচিত হয়, যা নগরের বাসিন্দাদের জন্য গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

