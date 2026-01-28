ভোটের দিন সারা রাত পোস্ট অফিস খোলা রাখার নির্দেশ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণের দিন ১২ ফেব্রুয়ারি সারা রাত পোস্ট অফিস খোলা রাখতে ডাক বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ইসি উপ-সচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন এই নির্দেশনা ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে পাঠিয়েছেন।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৩৬ অনুচ্ছেদের (১৫) দফার বিধান অনুসারে প্রিজাইডিং অফিসাররা ভোট গণনার বিবরণীর একটি কপি বিশেষ খামের মাধ্যমে ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের কাছে পাঠাবেন।
এতে আরো বলা হয়েছে, ভোট গণনার বিবরণী যথাযথভাবে নির্বাচন কমিশনে পৌঁছানোর জন্য প্রিজাইডিং অফিসার অগ্রিম ডাকমাশুল পরিশোধ না করে বিমাকৃত ডাকযোগে অথবা প্রাপ্তিস্বীকার রেজিস্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিস থেকে অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার গ্রহণ করবেন।এ লক্ষ্যে ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনে অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে ৪টা থেকে অধিক রাত (প্রয়োজনবোধে সারা রাত এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত) ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে পাঠানো ভোটগণনার বিবরণী পোস্ট না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিস খোলা রাখা এবং ডাকযোগে প্রেরিত ফলাফল বিবরণী জরুরি ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনে পৌঁছানোর বিশেষ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থা ভোটগ্রহণের পর কয়েকদিন পর্যন্ত উল্লিখিত অব্যাহত রাখার কথাও বলা হয়েছে নির্দেশনায়।অগ্রিম ডাক মাশুল পরিশোধ না করে প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ভোটগণনার বিবরণী ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে প্রেরণের ব্যয় ‘বুক এডজাস্টমেন্ট’-এর মাধ্যমে ডাক বিভাগকে পরিশোধ করা হবে।