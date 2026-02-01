সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, সম্প্রতি যে সহিংসতার ঘটনা ঘটছে, তা মূলত অভ্যন্তরীণ এবং এতে নির্বাচনের পরিবেশে কোনো ব্যাঘাত ঘটবে না।
রবিবার দুপুরে চট্টগ্রাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে আয়োজিত আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রস্তুতি সন্তোষজনক এবং নির্বাচন ঘিরে কোনো ধরনের সমস্যা হবে না। তিনি জানান, যেসব সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে, তার বেশিরভাগই একই দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে সৃষ্টি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধি জরুরি বলে মন্তব্য করেন তিনি।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘অনেকে বলেন আমরা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। এখানে দেখুন কয়েকজন সাংবাদিকের কথা নিয়ন্ত্রণ করতেই সময় লাগে। সেখানে ১৮ কোটি মানুষের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা কতটা কঠিন, তা সহজেই বোঝা যায়।’
নির্বাচনের দিন গুজব রোধে ইন্টারনেট বন্ধ করার কোনো পরিকল্পনা আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা স্পষ্ট করে বলেন, নির্বাচনের সময় ইন্টারনেট সংযোগ চালু থাকবে। কেউ গুজব বা মিথ্যা তথ্য ছড়ালে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ড. জিয়া উদ্দিন, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) কমিশনার হাসিব আজিজ, রেঞ্জ ডিআইজি আহসান হাবিব পলাশ, জেলা প্রশাসক জাহিদুল ইসলাম মিঞা, পুলিশ সুপার নাজির আহমদ খানসহ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব), বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) এবং আনসার-ভিডিপির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।