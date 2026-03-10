পুলিশের ৪ কর্মকর্তার রদবদল

By / / 1 minute of reading

বাংলাদেশ পুলিশের ৪ কর্মকর্তার রদবদল করেছে সরকার। মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখা এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব তৌছিফ আহমেদ স্বাক্ষরিত তথ্যে জানা যায়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার ইয়াছমিন খাতুনকে পিআইবিতে পদায়ন করা হয়েছে আর ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার তারেক মাহমুদকে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলামকে এসবির বিশেষ পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। আর পিবিআইর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানকে চুয়াডাঙ্গায় বদলি করা হয়েছে।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

Must Read

Menu
Scroll to Top