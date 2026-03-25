অফিসে যোগ দিয়েই আবার ছুটি, ঈদের পর ফের বাড়ির পথে কর্মজীবীরা

ঈদুল ফিতরের দীর্ঘ ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগ দিতে ঢাকায় ফিরেছেন কর্মজীবী মানুষ। তবে ফিরেই আবার টানা তিন দিনের ছুটি পাওয়ায় অনেকেই নতুন করে বাড়ির পথে রওনা হচ্ছেন।
বুধবার বিকেলে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে এমন চিত্র দেখা যায়। একদিকে যেমন ঢাকামুখী যাত্রীর আগমন, অন্যদিকে আবার অনেকেই ট্রেনে চড়ে ফিরছেন নিজ নিজ গন্তব্যে।
স্টেশনের টিকিট কাউন্টারেও ছিল ভিড়। ময়মনসিংহগামী এক যাত্রী বলেন, সিটসহ টিকিট না পেয়ে শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে যাওয়ার টিকিট নিতে হয়েছে।
জানা যায়, ঈদ উপলক্ষে ১৭ মার্চ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ছুটি ছিল। কর্মদিবস শুরুর আগে বিপুলসংখ্যক মানুষ ঢাকায় ফিরে এলেও অনেকেই পরিবার ছাড়া একাই এসেছিলেন। কারণ, স্বাধীনতা দিবস ও সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে আবারও কয়েক দিনের বিরতি মিলছে।
নীলফামারীগামী চিলাহাটি এক্সপ্রেসের এক যাত্রী জানান, দুই দিন অফিস করার পর আবার ছুটি পাওয়ায় ঢাকায় না থেকে বাড়ি যাওয়াই ভালো মনে হয়েছে।
রেলওয়ে সংশ্লিষ্টরা জানান, ঈদের পর যাত্রীচাপ কিছুটা কমলেও মাঝের এই ছুটির কারণে আবারও স্টেশনে ভিড় বেড়েছে। বিশেষ করে একা যাতায়াত করা কর্মজীবী পুরুষ যাত্রী বেশি। সন্ধ্যার পর ট্রেনগুলোতে চাপ আরও বাড়তে পারে।